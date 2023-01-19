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Немецкий производитель оружия Rheinmetall готов передать Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.
Rheinmetall может закупить и модернизировать большое двузначное количество британских танков в Омане. Транспортные средства могут быть переданы Украине позже в этом году, пишет издание Handelsblatt.
В таких условиях Бундесверу не пришлось бы отказываться от собственного вооружения.
Кроме Challenger, Rheinmetall также предлагает поставлять Leopard 1 и Leopard 2, стандартное оружие Бундесвера. Сообщается, что из более старой модели Leopard 1 20 основных боевых танков могут быть переоборудованы и проданы в этом году и еще 80 в течение 20 месяцев.
Также сообщается, что Фленсбургская вооруженная компания FFG также располагает Leopard 1 и может модернизировать их для Украины. При этом пока неясно, в какой степени основной производитель Leopard 2 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) может участвовать в возможной поставке.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall не сможет подготовить для поставки боевые танки Leopard, необходимые Украине для борьбы в развязанной Россией полномасштабной войне, ранее в 2024 году.
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Немецкий производитель оружия Rheinmetall готов передать Украине боевые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.
Rheinmetall может закупить и модернизировать большое двузначное количество британских танков в Омане. Транспортные средства могут быть переданы Украине позже в этом году, пишет издание Handelsblatt.
В таких условиях Бундесверу не пришлось бы отказываться от собственного вооружения.
Кроме Challenger, Rheinmetall также предлагает поставлять Leopard 1 и Leopard 2, стандартное оружие Бундесвера. Сообщается, что из более старой модели Leopard 1 20 основных боевых танков могут быть переоборудованы и проданы в этом году и еще 80 в течение 20 месяцев.
Также сообщается, что Фленсбургская вооруженная компания FFG также располагает Leopard 1 и может модернизировать их для Украины. При этом пока неясно, в какой степени основной производитель Leopard 2 Krauss-Maffei Wegmann (KMW) может участвовать в возможной поставке.
Ранее сообщалось, что немецкий концерн Rheinmetall не сможет подготовить для поставки боевые танки Leopard, необходимые Украине для борьбы в развязанной Россией полномасштабной войне, ранее в 2024 году.