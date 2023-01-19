Нижняя палата парламента Нидерландов поддерживает предоставление Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.

Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на NOS.

Депутат от руководящей правоцентристской «Народной партии за свободу и демократию» (VVD) Петер Валстар вспомнил о недавнем ракетном обстреле жилого дома в Днепре, в результате которого погибли десятки человек: «Украина должна защищаться от ракет из России. Patriot могут играть важную роль в этом вопросе».

Депутат от оппозиционной «Социалистической партии» Джаспер ван Дейк также не имеет принципиальных возражений против поставок Patriot.

— Украина имеет право защищать себя. Россия атакует страну невероятно трусливым образом, - сказал он.

Депутаты парламента задаются вопросом, достаточно ли у Нидерландов этих систем для защиты собственного воздушного пространства. Сейчас в Нидерландах четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.

Напомним, Германия начала отправку в Польшу зенитно-ракетного комплекса Patriot. Сначала передислоцируют военных, за ними – технику.