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Нижняя палата парламента Нидерландов поддерживает предоставление Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на NOS.
Депутат от руководящей правоцентристской «Народной партии за свободу и демократию» (VVD) Петер Валстар вспомнил о недавнем ракетном обстреле жилого дома в Днепре, в результате которого погибли десятки человек: «Украина должна защищаться от ракет из России. Patriot могут играть важную роль в этом вопросе».
Депутат от оппозиционной «Социалистической партии» Джаспер ван Дейк также не имеет принципиальных возражений против поставок Patriot.
— Украина имеет право защищать себя. Россия атакует страну невероятно трусливым образом, - сказал он.
Депутаты парламента задаются вопросом, достаточно ли у Нидерландов этих систем для защиты собственного воздушного пространства. Сейчас в Нидерландах четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.
Напомним, Германия начала отправку в Польшу зенитно-ракетного комплекса Patriot. Сначала передислоцируют военных, за ними – технику.
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Нижняя палата парламента Нидерландов поддерживает предоставление Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.
Об этом сообщает «Европейская правда», ссылаясь на NOS.
Депутат от руководящей правоцентристской «Народной партии за свободу и демократию» (VVD) Петер Валстар вспомнил о недавнем ракетном обстреле жилого дома в Днепре, в результате которого погибли десятки человек: «Украина должна защищаться от ракет из России. Patriot могут играть важную роль в этом вопросе».
Депутат от оппозиционной «Социалистической партии» Джаспер ван Дейк также не имеет принципиальных возражений против поставок Patriot.
— Украина имеет право защищать себя. Россия атакует страну невероятно трусливым образом, - сказал он.
Депутаты парламента задаются вопросом, достаточно ли у Нидерландов этих систем для защиты собственного воздушного пространства. Сейчас в Нидерландах четыре системы Patriot, каждая из которых состоит из радара, центра управления огнем и нескольких пусковых установок.
Напомним, Германия начала отправку в Польшу зенитно-ракетного комплекса Patriot. Сначала передислоцируют военных, за ними – технику.