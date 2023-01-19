Правительство Великобритании в рамках военной помощи передаст Украине 600 ракет типа «воздух-земля» для защиты от российской агрессии.

Об этом заявил глава Минобороны Британии Бен Уоллес, посещая пункт дислоцирования многонационального батальона НАТО в Эстонии под командованием Великобритании.

— Сегодня я могу объявить, что мы отправим 600 ракет Brimstone, что будет очень важно в помощи Украине в доминировании на поле боя, — сказал он.

По словам Бена Уоллеса, 2023 год будет годом, когда мир покажет путину, что союзники Украины продолжат ее поддерживать.

Министр также отметил, что Великобритания передаст Украине 14 танков типа Challenger 2.

Как сообщалось, нижняя палата парламента Нидерландов поддерживает предоставление Украине зенитно-ракетных комплексов Patriot.