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Угон Россией около 50 автомобилей ОБСЕ является неприемлемым. В организации требуют РФ вернуть имущество.
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.
В ОБСЕ заявили, что помимо угона автомобилей, Россия с апреля удерживает трех сотрудников мониторинговой миссии по сомнительным обвинениям.
«В последние 11 месяцев РФ атакует не только на Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. В минувшие выходные мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это неприемлемо», — говорится в заявлении.
В Евросоюзе подчеркивают, что РФ должно немедленно отдать имущество ОБСЕ и отпустить задержанных сотрудников.
Напомним, на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.
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Угон Россией около 50 автомобилей ОБСЕ является неприемлемым. В организации требуют РФ вернуть имущество.
Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.
В ОБСЕ заявили, что помимо угона автомобилей, Россия с апреля удерживает трех сотрудников мониторинговой миссии по сомнительным обвинениям.
«В последние 11 месяцев РФ атакует не только на Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. В минувшие выходные мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это неприемлемо», — говорится в заявлении.
В Евросоюзе подчеркивают, что РФ должно немедленно отдать имущество ОБСЕ и отпустить задержанных сотрудников.
Напомним, на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.