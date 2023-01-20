Угон Россией около 50 автомобилей ОБСЕ является неприемлемым. В организации требуют РФ вернуть имущество.

Об этом говорится в заявлении Европейского Союза, оглашённом во время заседания Постоянного совета ОБСЕ в Вене, передает Укринформ.

В ОБСЕ заявили, что помимо угона автомобилей, Россия с апреля удерживает трех сотрудников мониторинговой миссии по сомнительным обвинениям.

«В последние 11 месяцев РФ атакует не только на Украину, но и основополагающие принципы и ценности ОБСЕ. В минувшие выходные мы получили новые тревожные сообщения о вероятной передаче более 50 бронированных автомобилей СММ из России на восток Украины, где они могут быть использованы для поддержки агрессивной войны против Украины. Это неприемлемо», — говорится в заявлении.

В Евросоюзе подчеркивают, что РФ должно немедленно отдать имущество ОБСЕ и отпустить задержанных сотрудников.

Напомним, на Кинбурнской косе Николаевской области Силы обороны уничтожили около 10 российских захватчиков и вражескую технику.