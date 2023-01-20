Офисы генеральных инспекторов Пентагона США, Государственного департамента и Агентства США по международному развитию обнародовали Совместный стратегический план надзора на 2023 финансовый год по оказанию помощи Украине.

Об этом сообщает «Голос Америки».

Конгрессмены-республиканцы Майкл Маккол и Майк Роджерс – руководители комитетов по иностранным делам и вооруженным силам – вдогонку плана опубликовали собственное заявление в поддержку усиления надзора с помощью США Украины.

«Конгресс не может только выписывать чеки, мы также должны обеспечить прозрачность и эффективность использования американской помощи в соответствии с интересами национальной безопасности США, — говорится в заявлении. — Мы приветствуем только что обнародованный Совместный стратегический план надзора Генеральных инспекторов. Мы ожидаем услышать от них выводы и рекомендации по поводу того, как усилить надзор за этими средствами и как своевременно пополнить запасы США», — заявили они.

В то же время оба призвали США и союзников срочно дать Украине оружие, которое ей необходимо.

«Пора для правительств Байдена и Шольца последовать примеру наших британских и восточноевропейских союзников — танки Leopard, ATACMS и другие высокоточные боеприпасы большой дальности должны быть одобрены без промедления», — считают конгрессмены.

По состоянию на 6 января 2023 года, надзорные органы правительства США опубликовали 14 отчетов за период после начала полномасштабной войны, где изложены рекомендации по улучшению внутреннего контроля, снижению затрат и повышению эффективности работы.

Учитывая, что в Палате представителей получили большинство республиканцы, среди которых есть скептики поддержки Украины, считается, что в этом году будет больше активных дебатов по дополнительным расходам и будут более тщательно следить за помощью, выделяемой Украине.

Нынешний спикер Палаты представителей Кевин Маккарти, представляющий Республиканскую партию, ранее критиковал демократов за нехватку контроля за помощью Украины и говорил, что больше «неограниченных чеков» для Украины не будет. В Демократической партии назвали это заявление попыткой «успокоить крайних правых».