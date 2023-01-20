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У резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве под Москвой замечен комплекс противовоздушной обороны. Ранее систему ПВО установили на крыше здания военного ведомства РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оплсионные росСМИ.
Видео снято 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы. Резиденция Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки.
Установка была обнаружена из-за громкого звука. По предположению, это «Панцирь С1».
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на украинском завтраке в Давосе заявил, что сегодня непонятно, с кем в России и о чем вести переговоры. Он выразил сомнение, что Владимир Путин еще жив.
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У резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве под Москвой замечен комплекс противовоздушной обороны. Ранее систему ПВО установили на крыше здания военного ведомства РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оплсионные росСМИ.
Видео снято 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы. Резиденция Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки.
Установка была обнаружена из-за громкого звука. По предположению, это «Панцирь С1».
Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на украинском завтраке в Давосе заявил, что сегодня непонятно, с кем в России и о чем вести переговоры. Он выразил сомнение, что Владимир Путин еще жив.