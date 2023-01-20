У резиденции российского президента Владимира Путина в Ново-Огареве под Москвой замечен комплекс противовоздушной обороны. Ранее систему ПВО установили на крыше здания военного ведомства РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на оплсионные росСМИ.

Видео снято 6 января рядом с поселком Заречье Одинцовского городского округа Москвы. Резиденция Путина в Ново-Огарево находится в 10 километрах от места размещения установки.

Установка была обнаружена из-за громкого звука. По предположению, это «Панцирь С1».

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский на украинском завтраке в Давосе заявил, что сегодня непонятно, с кем в России и о чем вести переговоры. Он выразил сомнение, что Владимир Путин еще жив.