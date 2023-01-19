Президент Украины Владимир Зеленский на украинском завтраке в Давосе заявил, что сегодня непонятно, с кем в России и о чем вести переговоры.

Его слова цитирует пресс-служба главы государства.

— Я не до конца понимаю, жив ли он (президент РФ, – прим.). То ли он принимает решение, то ли кто-то, круг лиц. У меня нет информации. Я не совсем понимаю, как можно пообещать европейским лидерам одно, а на следующий день начать полномасштабное вторжение в другое государство. Я не совсем понимаю, с кем мы имеем дело. Мне кажется, сначала Россия должна найти кого-то, а потом что-нибудь предложить, – сказал он.

Он также добавил, что иностранные страны-партнеры не должны сомневаться с оказанием военной помощи Украине и не должны рассматриваться в этом вопросе на других.

— Не может быть сегментированная помощь или избирательность по укреплению нашей армии. Нужны все силы, потому что мы боремся против тирании, – сказал Владимир Зеленский.

По его словам, прежде всего, Украина нуждается от партнеров систем противовоздушной обороны для защиты гражданских объектов и объектов энергетической инфраструктуры от атак российских ракет и дронов.

Владимир Зеленский также заявил, что защитники Украины должны получить вооружение, которое может работать на большее расстояние и позволит Вооруженным силам продвигаться на поле боя дальше.

— Хотите помочь – помогите. Без диалога. Просто помогите, – сказал глава государства и добавил, что Украина настроена освободить все оккупированные территории, включая Крым.

Напомним, в начале войны президент России Владимир Путин дал задание главе Чечни Рамзану Кадырову убить президента Украины Владимира Зеленского и занять правительственные кварталы Киева.