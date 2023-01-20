В энергосистеме Украины дефицит мощности электроснабжения снизился, но он все еще существен. В вечерний пик генерация сможет обеспечить чуть более трех четвертей прогнозируемого потребления. Об этом сообщает "Укрэнерго».

В компании пояснили, что 20 января ожидают немного большее потребление электроэнергии, чем накануне. Однако в Украине также выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также благодаря .

«Укрэнерго» отмечает, что среди причин дефицита есть последняя атака россиян, которая 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Следовательно, регулятор сообщил всем облэнерго о лимитах потребления на все сутки.

Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Чтобы это предотвращать, энергетики совершают аварийные отключения.

Кроме того, вечером 19 января в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. Ее оперативно удалось вернуть в работу.

Напомним, энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения вследствие масштабных ракетных атак России 10, 11, 17 и 31 октября, 11, 15 и 23 ноября, 5, 16, 29, 31 декабря и 14 января. Также объекты инфраструктуры атаковали дронами.

В ДТЭК рассказывали, что под обстрел 14 января попали две их теплоэлектростанции. В одной из них оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока, в результате чего один энергоблок разрушен, а другие повреждены.