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В компании пояснили, что 20 января ожидают немного большее потребление электроэнергии, чем накануне. Однако в Украине также выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также благодаря ВИЭ.
«Укрэнерго» отмечает, что среди причин дефицита есть последняя атака россиян, которая 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Следовательно, регулятор сообщил всем облэнерго о лимитах потребления на все сутки.
Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Чтобы это предотвращать, энергетики совершают аварийные отключения.
Кроме того, вечером 19 января в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. Ее оперативно удалось вернуть в работу.
Напомним, энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения вследствие масштабных ракетных атак России 10, 11, 17 и 31 октября, 11, 15 и 23 ноября, 5, 16, 29, 31 декабря и 14 января. Также объекты инфраструктуры атаковали дронами.
В ДТЭК рассказывали, что под обстрел 14 января попали две их теплоэлектростанции. В одной из них оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока, в результате чего один энергоблок разрушен, а другие повреждены.
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В компании пояснили, что 20 января ожидают немного большее потребление электроэнергии, чем накануне. Однако в Украине также выросло производство электроэнергии из-за выхода из ремонта одного из блоков ТЭЦ, небольшого роста генерации на других ТЭЦ и ГЭС, а также благодаря ВИЭ.
«Укрэнерго» отмечает, что среди причин дефицита есть последняя атака россиян, которая 14 января нанесла существенные повреждения нескольким энергоблокам тепловых электростанций. Следовательно, регулятор сообщил всем облэнерго о лимитах потребления на все сутки.
Превышение лимитов приводит к риску создания аварийных ситуаций в энергосистеме. Чтобы это предотвращать, энергетики совершают аварийные отключения.
Кроме того, вечером 19 января в результате артобстрела снова отключалась линия электропередачи, обеспечивающая питание Запорожской атомной электростанции. Ее оперативно удалось вернуть в работу.
Напомним, энергетическая инфраструктура Украины получила повреждения вследствие масштабных ракетных атак России 10, 11, 17 и 31 октября, 11, 15 и 23 ноября, 5, 16, 29, 31 декабря и 14 января. Также объекты инфраструктуры атаковали дронами.
В ДТЭК рассказывали, что под обстрел 14 января попали две их теплоэлектростанции. В одной из них оккупанты попали в турбинное отделение энергоблока, в результате чего один энергоблок разрушен, а другие повреждены.