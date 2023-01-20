Словакия и Чехия готовы передать Украине танки Leopard, предоставленные им Германией. Речь идет о около 30 единицах техники.

Об этом сообщает немецкое издание FAZ.

По данным источника в дипломатических кругах, Словакия и Чехия поддержат поставку танков Leopard Украине. Эти страны уже предоставили украинской армии танки советского производства.

В рамках так называемого «кольцевого обмена» Германия согласилась заменить советские танки на меньшее количество Leopard 2A4. Это не последняя модель этого западного танка. Согласно плану, Берлин должен поставлять два танка в месяц. По всей вероятности, первые единицы техники Словакия и Чехия уже получили, а в декабре началась подготовка экипажа.

Издание отмечает, что на сегодняшней встрече в формате Рамштайн стороны могут согласовать поставки танков для Украины.

— Речь идет о 30 танках Leopard, которые были скуплены и поставлены на хранение промышленностью после списания со складов Швейцарии и Германии, — отмечают авторы.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ряд стран Европы готовы поставлять Украине танки, но ждут разрешения страны, где их производили и которая их продавала.