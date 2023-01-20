Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас настал решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира.

Об этом он сказал во время заседания Контактной группы по обороне Украины, пишет НВ.

- Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира, - сказал Ллойд Остин.

По его словам, Россия перегруппировывается, производит мобилизацию и готовится.

— Мы не можем замедляться, мы должны действовать глубже и быстрее. Украинцы смотрят на нас, Кремль смотрит на нас и история смотрит на нас, – сказал Ллойд Остин.

Глава Пентагона отметил, что армия РФ целится только в гражданскую инфраструктуру с целью взломать дух украинцев, однако им этого не удалось, а украинцы вдохновляют мир.

Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во взаимном обращении к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.