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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас настал решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира.
Об этом он сказал во время заседания Контактной группы по обороне Украины, пишет НВ.
- Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира, - сказал Ллойд Остин.
По его словам, Россия перегруппировывается, производит мобилизацию и готовится.
— Мы не можем замедляться, мы должны действовать глубже и быстрее. Украинцы смотрят на нас, Кремль смотрит на нас и история смотрит на нас, – сказал Ллойд Остин.
Глава Пентагона отметил, что армия РФ целится только в гражданскую инфраструктуру с целью взломать дух украинцев, однако им этого не удалось, а украинцы вдохновляют мир.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во взаимном обращении к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.
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Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что сейчас настал решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира.
Об этом он сказал во время заседания Контактной группы по обороне Украины, пишет НВ.
- Это решающий момент для Украины и решающее десятилетие для мира, - сказал Ллойд Остин.
По его словам, Россия перегруппировывается, производит мобилизацию и готовится.
— Мы не можем замедляться, мы должны действовать глубже и быстрее. Украинцы смотрят на нас, Кремль смотрит на нас и история смотрит на нас, – сказал Ллойд Остин.
Глава Пентагона отметил, что армия РФ целится только в гражданскую инфраструктуру с целью взломать дух украинцев, однако им этого не удалось, а украинцы вдохновляют мир.
Как сообщалось, президент Владимир Зеленский во взаимном обращении к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.