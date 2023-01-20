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Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.
Об этом сообщает "Европейская правда».
— Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, необходимые для защиты людей от российских авиаударов, — сказал Владимир Зеленский.
Но, по его словам, время остается российским оружием.
— Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием, — подчеркнул он.
Владимир Зеленский завершил свою речь на конференции призывом к следующему собранию в Рамштайне предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16.
— В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу, – заявил он.
Ранее Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.
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Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.
Об этом сообщает "Европейская правда».
— Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, необходимые для защиты людей от российских авиаударов, — сказал Владимир Зеленский.
Но, по его словам, время остается российским оружием.
— Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием, — подчеркнул он.
Владимир Зеленский завершил свою речь на конференции призывом к следующему собранию в Рамштайне предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16.
— В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу, – заявил он.
Ранее Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.