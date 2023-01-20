Президент Владимир Зеленский во время обращения к участникам Контактной группы по вопросам обороны Украины, которая началась на американской авиабазе «Рамштайн» в Германии, призвал партнеров ускориться с предоставлением Украине вооружений.

Об этом сообщает "Европейская правда».

— Я могу сотни раз поблагодарить вас, и это будет абсолютно справедливо и честно, учитывая все, что мы уже сделали. Но сотни благодарностей – это не сотни танков. Мы все можем говорить тысячи слов, но я не могу заменить словами пушки, которые нужны против российской артиллерии, или зенитные ракеты, необходимые для защиты людей от российских авиаударов, — сказал Владимир Зеленский.

Но, по его словам, время остается российским оружием.

— Мы должны спешить. Время должно стать нашим общим оружием, — подчеркнул он.

Владимир Зеленский завершил свою речь на конференции призывом к следующему собранию в Рамштайне предоставить ракеты большей дальности и истребители F-16.

— В ваших силах гарантировать артиллерию и авиацию, которые уничтожат террор. В ваших силах обеспечить победу, – заявил он.

Ранее Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.