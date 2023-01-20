Финляндия анонсировала 12-й пакет военной помощи для Украины, который в разы больше всех предыдущих.

Как пишет «Европейская правда», об этом сообщило Минобороны Финляндии.

Решение было принято президентом страны 19 января на основе предложения правительства. Замена того, что Финляндия передает Украине, будет стоить более 400 млн. евро. Ориентировочная стоимость всей помощи, предоставленной Финляндией Украине с началом полномасштабной войны, вместе с этим пакетом составляет 590 млн евро.

«Пакет вооружения, который мы отправляем сейчас – самый большой из всех, которые уже были. Финляндия предоставляет тяжелые вооружения и боеприпасы», — отметил министр обороны Микко Савола.

Из соображений безопасности более детальное содержание пакета и ориентировочное время прибытия этого оружия в Украину не раскрывают. Министр отметил, что его формировали с учетом запросов Украины и того, что могла предоставить Финляндия из своих имеющихся запасов.

Предоставление части этого вооружения стало возможным благодаря двустороннему сотрудничеству Финляндии и Швеции: 20 января страны подпишут двустороннюю декларацию, предусматривающую, что Швеция при необходимости поможет Финляндии компенсировать то, что она передала Украине. Министерства обороны продумали, что и в каких объемах могут отдать Украину, чтобы не ставить под угрозу собственную обороноспособность.