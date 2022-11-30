Премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила о необходимости увеличить помощь Украине, чтобы обеспечить победу в войне против России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на европейские СМИ.

— Нам нужна жесткая сила, когда дело касается Украины, — сказала Санна Марин журналистам во время первого в истории визита финского премьер-министра в Новую Зеландию и Австралию.

Она подчеркнула, что Украина нуждается в военной, финансовой и гуманитарной поддержке. А также союзники должны убедиться, что все убегающие из Украины беженцы будут приняты в Европе.

По словам премьера, для Финляндии война имеет очень конкретное значение из-за 1300-километровой границы с Россией. Марин отметила, что ее страна уже передала Украине десять партий оружия.

— Мы должны быть уверены, что они победят, — подытожила премьер.

Кроме того, лидер Финляндии призвала западные страны обеспечить более «жесткие санкции против России», поскольку война коснулась всех, в том числе людей во всем мире, страдающих ростом цен на энергоносители.

Напомним, премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию в воскресенье предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.