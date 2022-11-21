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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию в воскресенье предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Во время брифинга в Хельсинки Моравецкий заявил, что в связи с войной в Украине необходимо принять более жесткие меры против России. В частности, Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.
По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны использоваться в пользу Украины.
– Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает, – подчеркнул Матеуш Моравецкий.
Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги.
– Надеюсь, что (Европейская) комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер, – сказала Санна Марин.
Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию с момента пребывания в должности главы правительства Польши в 2017 году.
Напомним, власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию в воскресенье предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.
Во время брифинга в Хельсинки Моравецкий заявил, что в связи с войной в Украине необходимо принять более жесткие меры против России. В частности, Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.
По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны использоваться в пользу Украины.
– Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает, – подчеркнул Матеуш Моравецкий.
Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги.
– Надеюсь, что (Европейская) комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер, – сказала Санна Марин.
Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию с момента пребывания в должности главы правительства Польши в 2017 году.
Напомним, власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро.