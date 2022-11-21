Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий во время визита в Финляндию в воскресенье предложил конфисковать активы России в Европейском Союзе в пользу Украины, а финский премьер Санна Марин поддержала эту идею.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

Во время брифинга в Хельсинки Моравецкий заявил, что в связи с войной в Украине необходимо принять более жесткие меры против России. В частности, Польша и Финляндия планируют продвигать конфискацию активов на следующем саммите ЕС.

По словам польского премьер-министра, конфискованные средства должны использоваться в пользу Украины.

– Мы должны ударить по России сильнее, чем она ожидает, – подчеркнул Матеуш Моравецкий.

Глава правительства Финляндии поддержала предложение своего коллеги.

– Надеюсь, что (Европейская) комиссия найдет правовые решения для имплементации этих мер, – сказала Санна Марин.

Кроме того, премьеры обсудили будущее членство Финляндии в НАТО, актуальные вопросы ЕС и двусторонние отношения. Для Моравецкого это был первый визит в Финляндию с момента пребывания в должности главы правительства Польши в 2017 году.

Напомним, власти Финляндии наложили арест на активы попавших под санкции россиян на сумму около 189 миллионов евро.