На восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне не приняли решение о поставке Украине танков.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус по результатам заседания Контактной группы.

По его словам, есть аргументы за поставки и аргументы против, которые выдвигаются разными странами.

При этом он заверил, что «Германия не будет стоять на пути партнеров».

Ранее сообщалось, что немецкий производитель оружия Rheinmetall готов передать Украине бовые танки Leopard 1, Leopard 2 и британскую модель Challenger 1.