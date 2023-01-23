|Швидкість вітру:
|3 м/с
|Схід сонця:
|07:27
|Захід сонця:
|16:39
|Температура завтра:
|+2 C°
|Швидкість вітру:
|2 м/с
|Схід сонця:
|07:45
|Захід сонця
|16:33
|Температура завтра:
|0 C°
Об этом сообщает СБУ.
Осуждена жительница поселка Новоалександровка, которая входила в местную «избирательную комиссию», созданную россиянами во время временного захвата Бериславского района. Колаборантка была задержана сотрудниками СБУ в октябре 2022 года в ходе стабилизационных мер, осуществлявшихся после освобождения района от захватчиков.
По данным расследования, в начале полномасштабного вторжения женщина поддержала российских захватчиков и после захвата населенного пункта добровольно вступила в ряды местной захватнической администрации, где выполняла задачи кремля по организации и проведению незаконного референдума на временно захваченных югу Украины.
Установлено, что злоумышленница формировала так называемые реестры «избирателей», призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу России. Она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную отметку в бюллетенях.
По материалам СБУ суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (уголовное правонарушение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Учитывая сотрудничество со следствием, ему назначены пять лет лишения свободы без права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на десять лет.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Об этом сообщает СБУ.
Осуждена жительница поселка Новоалександровка, которая входила в местную «избирательную комиссию», созданную россиянами во время временного захвата Бериславского района. Колаборантка была задержана сотрудниками СБУ в октябре 2022 года в ходе стабилизационных мер, осуществлявшихся после освобождения района от захватчиков.
По данным расследования, в начале полномасштабного вторжения женщина поддержала российских захватчиков и после захвата населенного пункта добровольно вступила в ряды местной захватнической администрации, где выполняла задачи кремля по организации и проведению незаконного референдума на временно захваченных югу Украины.
Установлено, что злоумышленница формировала так называемые реестры «избирателей», призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу России. Она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную отметку в бюллетенях.
По материалам СБУ суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (уголовное правонарушение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Учитывая сотрудничество со следствием, ему назначены пять лет лишения свободы без права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на десять лет.