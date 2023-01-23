По материалам Службы безопасности Украины суд назначил организатору российского псевдореферендума в Бериславском районе Херсонской области наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Об этом сообщает СБУ.

Осуждена жительница поселка Новоалександровка, которая входила в местную «избирательную комиссию», созданную россиянами во время временного захвата Бериславского района. Колаборантка была задержана сотрудниками СБУ в октябре 2022 года в ходе стабилизационных мер, осуществлявшихся после освобождения района от захватчиков.

По данным расследования, в начале полномасштабного вторжения женщина поддержала российских захватчиков и после захвата населенного пункта добровольно вступила в ряды местной захватнической администрации, где выполняла задачи кремля по организации и проведению незаконного референдума на временно захваченных югу Украины.

Установлено, что злоумышленница формировала так называемые реестры «избирателей», призвала людей прийти на участки и проголосовать в пользу России. Она лично обходила частные домовладения и требовала от людей поставить нужную отметку в бюллетенях.

По материалам СБУ суд признал женщину виновной по ч. 2 ст. 28 и ч. 5 ст. 111-1 (уголовное правонарушение, совершенное по предварительному сговору группой лиц, коллаборационная деятельность) Уголовного кодекса Украины. Учитывая сотрудничество со следствием, ему назначены пять лет лишения свободы без права занимать должности в органах власти и заниматься деятельностью, связанной с избирательным процессом, сроком на десять лет.