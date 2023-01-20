Германия анонсировала новый пакет военной помощи Украине в 1 млрд евро.

Об этом заявил министр обороны Германии Борис Писториус, передает Spiegel.

- Германия поставит Украине дополнительные вооружения и технику на миллиард евро, - говорится в заявлении министра.

По его словам, благодаря этому весеннему пакету общий объем немецкой военной помощи с начала войны вырос до 3,3 млрд евро.

Однако об отдельных поставках, о которых он упомянул, уже было объявлено ранее. В них входит ЗРК Patriot, еще семь зенитных установок Gepard и один ЗРК IRIS-T SLM с дополнительными управляемыми ракетами.

Писторус отметил, что Германия не откажется от поддержки Украины. Противовоздушную оборону он назвал приоритетом номер один для страны.

Как сообщалось, на восьмом заседании Контактной группы по обороне Украины в немецком Рамштайне не приняли решение о поставках Украине танков.