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За почти 11 месяцев полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 120 160 своих солдат — из них 860 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро субботы, 21 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 332-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 21.01.2023 ориентировочно составили:
Данные уточняются.
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За почти 11 месяцев полномасштабной войны в Украине Россия потеряла около 120 160 своих солдат — из них 860 оккупантов ВСУ ликвидировали за последние сутки.
Такие данные на утро субботы, 21 января, обнародовали в Генштабе Вооруженных Сил Украины.
Общие потери противника за 332-й день полномасштабной войны с 24.02.2022 по 21.01.2023 ориентировочно составили:
Данные уточняются.