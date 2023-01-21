Ситуация на фронте в Украине в целом находится в глухом углу, однако существует реальная возможность локального продвижения российских войск вокруг Бахмута.

Об этом говорится в ежедневном отчете британской разведки, пишет «Европейская правда».

«В последние дни самые ожесточенные бои шли в трех секторах. На северо-востоке, близ Кременной, Украина, вероятно, добилась небольших успехов и успешно защитилась от российской контратаки», - говорится в сообщении.

В Донецкой области, на Бахмутском направлении, российские и марионеточные силы «Вагнера», вероятно, восстанавливают свои позиции в Соледаре после его захвата в начале недели.

На юге, в Запорожской области, обе стороны сосредоточили значительные силы, которые проводили артиллерийские перестрелки и стычки, но избегали широкомасштабных наступательных действий.

Британская разведка ранее сообщала, что один из двух основных путей поставки Украины в Бахмут сейчас находится под растущим давлением.

Напомним, немецкая Федеральная служба разведки (BND) озабочена высокими потерями украинской армии в боях за город Бахмут.

На секретном заседании на этой неделе сообщила депутатам в Бундестаге, что украинская армия ежедневно теряет трехзначное количество солдат в боях с российскими оккупантами.