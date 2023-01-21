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Из-за больших потерь российские оккупанты в Херсонской области переоборудовают детские сады под госпитали.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook
«Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали», - говорится в строительстве.
По данным Генштаба, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.
В Генштабе также сообщили, что в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы Херсонской области заменены все врачи, а в медучреждении теперь лечат только личный состав оккупантов.
Подобная ситуация сложилась в Каланчаке Херсонской области, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма, который предоставляет услуги только российским военным.
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Из-за больших потерь российские оккупанты в Херсонской области переоборудовают детские сады под госпитали.
Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook
«Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали», - говорится в строительстве.
По данным Генштаба, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.
В Генштабе также сообщили, что в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы Херсонской области заменены все врачи, а в медучреждении теперь лечат только личный состав оккупантов.
Подобная ситуация сложилась в Каланчаке Херсонской области, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма, который предоставляет услуги только российским военным.