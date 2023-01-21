Украинские военные, фото с фейсбука Генштаба

Из-за больших потерь российские оккупанты в Херсонской области переоборудовают детские сады под госпитали.

Об этом говорится в строительстве Генерального штаба ВСУ в Facebook

«Для оказания медицинской помощи российские оккупанты используют не только медицинские учреждения временно захваченных населенных пунктов Херсонской области, которые уже переполнены, но и оборудуют детские сады под полевые госпитали», - говорится в строительстве.

По данным Генштаба, более 300 раненых оккупантов находятся на лечении в хирургическом отделении городской больницы Старобельска Луганской области.

В Генштабе также сообщили, что в центральной больнице населенного пункта Нижние Сирогозы Херсонской области заменены все врачи, а в медучреждении теперь лечат только личный состав оккупантов.

Подобная ситуация сложилась в Каланчаке Херсонской области, где местных врачей уволили, а на их место привезли медицинский персонал из Крыма, который предоставляет услуги только российским военным.