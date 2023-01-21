Российские войска активизировали использование разведывательных дронов, что может свидетельствовать о подготовке к проведению новых ракетных ударов.

Об этом начальница Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк заявила в эфире телемарафона.

— Вообще (россияне – прим.) проводят разведку достаточно системно, мы фиксируем и заземляем все эти летательные аппараты. Но все же мы наблюдаем определенную активность. В частности, в тот промежуток времени, когда они готовятся. Скажем, мы оцениваем этот момент, когда они готовятся к проведению ракетных ударов. Когда враг собирает информацию для того, чтобы знать, куда попасть, – рассказала Наталья Гуменюк.

На вопрос, что именно оккупационные войска пытаются изыскать, она ответила, что, как правило, это объекты критической инфраструктуры.

— Но большинство внимания дронов сконцентрировано все же на военных объектах. В частности, и средств противовоздушной обороны, которые враг пытается изыскать, чтобы во время одной из волн атак «заглушить» для достижения «результатов», - отметила Гуменюк.

По ее словам, на боевом дежурстве в Черном море снизилось количество российских кораблей. Там сейчас находится пять ракетоносителей вместо шести. Поскольку подлодка зашла в пункт базирования.