Минцифы и Nokia продолжат совместно развивать украинскую телеком-инфраструктуру, интегрировать Украину в международный телеком-рынок, увеличивать количество украинских телеком-специалистов и усиливать мощность интернет-сетей.

Об этом договорились Вице-премьер-министр – Министр цифровой трансформации Михаил Федоров и CEO Nokia Пекка Лундмарк во время встречи в Давосе.

— Мы благодарны международному техгиганту за комплексную помощь в телекоммуникационной сфере. Уже есть первые результаты сотрудничества. С начала полномасштабного вторжения Nokia передала Украине 1770 WiFi Beacons, которые обеспечивают интернетом укрытие школ. На следующей неделе поступит вторая партия – еще 3 230 WiFi Beacons. Благодаря этому еще большее количество украинских школьников смогут продолжать обучение даже во время воздушных тревог. Уверен, что вместе сделаем цифровую инфраструктуру еще более устойчивой и современной, отметил Михаил Федоров.

Nokia создаст отдельную группу экспертов для поддержки Украины. Они будут заниматься проектами обновления, повышения устойчивости и модернизации интернет-сетей Украины, оптимизации управления сетями государственных предприятий и кибербезопасностью.

В результате, Украина станет более привлекательной для мировых IT-компаний. Ведь возможность пользоваться защищенной интернет-сетью для связи между офисами компаний в разных странах – одно из важных условий, влияющих на решение об открытии. Это позволяет компаниям безопасно и быстро обмениваться множеством данных.

- Вся команда Nokia единственная в своей поддержке Украины и украинцев. Для меня было честью сказать это Вице-премьер-министру Федорову в Давосе. С начала вторжения россии Nokia помогает украинским клиентам и партнерам поддерживать инфраструктуру информационных и телекоммуникационных технологий, несмотря на российские атаки. Эта поддержка будет продолжаться и будет способствовать развитию инфраструктуры, цифровизации, кибербезопасности и будущему восстановлению Украины, – сказал Пекка Лундмарк.

Также планируется совместно:

создать локальную команду, чтобы украинские реставрационные проекты были в приоритете;

исследовать возможности модернизации телекоммуникационной инфраструктуры Украины в новейшие технологии, такие как 5G, а также увеличение пропускной способности сетей с украинскими клиентами и партнерами;

исследовать проекты развития цифровых навыков и потенциала.

Nokia будет давать консультации Украине по разработке стратегий, политик и практик, поддерживающих цифровизацию. Кроме этого, компания предоставит экспертную поддержку внедрению Smart City решений, центров обработки данных.