За последний год квартиры в новостройках на оккупированном Россией полуострове Крым подешевели на 14%, а количество продаж уменьшилось в полтора раза.

Об этом пишет NV.

Отмечается, что в январе квартиры в новостройках на полуострове подешевели в среднем на 14% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года.

Квартиры, по данным платформы Restate, продаются в среднем по 169 тысяч рублей за кв. ($2,3 тыс. по официальному курсу). Это все еще дороже, чем квартиры в новостройках бизнес-класса, подвергающегося атакам дронов и ракетных обстрелов агрессора. По данным сервиса ЛУН, в январе приобрести жилье в столице можно в среднем за 72,4 тыс. грн за кв. м, то есть за $1,8 тыс. за кв.

По данным платформы Restate, квартиры продаются в среднем по 169 тысяч рублей за кв. ($2,3 тыс. по официальному курсу).

В материале отмечается, что в последние годы жилье в Крыму дорожало — квартиры на полуострове покупали россияне, мечтавшие о жилье у моря. В первой половине года наблюдался рост цен, но осенью произошло падение на 27%, что зафиксировали аналитики крымской риелторско-консалтинговой компании REM Navigator.

По данным консалтинговой компании Idem, на которую ссылается Радио Свобода, в июне прошлого года количество сделок сократилось на 52% по сравнению с январем 2022-го и на 72% с аналогичным месяцем позапрошлого года. По словам управляющего партнера консалтинговой компании SV Development Сергея Степенко, покупать квартиры на острове никто не хочет.