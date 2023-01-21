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В Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
— Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расти, – написал Алексей Резников.
Морской король из Великобритании имеется в своем новом королевстве близ Black Sea in Ukraine!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
Это является сильным перевоплощением для российского Navy. Наше сотрудничество должно продолжаться.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
Алексей Резников не указал количество вертолетов, прибывших на этот раз в Украину. Но писал о Sea King в единственном числе.
В ноябре стало известно, что Британия впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине.
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В Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.
— Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расти, – написал Алексей Резников.
Морской король из Великобритании имеется в своем новом королевстве близ Black Sea in Ukraine!— Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023
Это является сильным перевоплощением для российского Navy. Наше сотрудничество должно продолжаться.
Thank you to @BWallaceMP
Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L
Алексей Резников не указал количество вертолетов, прибывших на этот раз в Украину. Но писал о Sea King в единственном числе.
В ноябре стало известно, что Британия впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине.