В Украину прибыл еще один британский вертолет Sea King.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Twitter.

— Sea King из Великобритании прибыл в свое новое королевство у Черного моря в Украине! Это мощное подкрепление для украинских ВМС. Наше сотрудничество будет продолжать расти, – написал Алексей Резников.

Морской король из Великобритании имеется в своем новом королевстве близ Black Sea in Ukraine!

Это является сильным перевоплощением для российского Navy. Наше сотрудничество должно продолжаться.

Thank you to @BWallaceMP

Together, we will secure the seas and lands across all of Europe! pic.twitter.com/Qf4mF2vp8L — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) January 21, 2023

Алексей Резников не указал количество вертолетов, прибывших на этот раз в Украину. Но писал о Sea King в единственном числе.

В ноябре стало известно, что Британия впервые передаст Украине вертолеты - всего три Sea King, из которых первый (или первые) уже в Украине.