Президент Владимир Зеленский призвал мир к большей решительности и сотрудничеству для остановки агрессий, ломающих продовольственный рынок.

Об этом Владимир Зеленский сказал в обращении к участникам Конференции министров сельского хозяйства в Берлине.

— Прямо сейчас, когда продолжаются дискуссии на этом форуме, более ста судов – перевозчиков продовольствия стоят в очереди вблизи Босфора. Почему? Потому что они должны пройти обзор, и российские представители в Турции блокируют этот обзор. Суда задерживают в неделю. Для Европы это означает рост цен. Для Азии это означает рост угрозы социальной нестабильности. Для Африки, для таких стран, как Эфиопия или Судан, это означает пустые столы в тысячах и тысячах семей... Это означает, что мир нуждается в большей решительности и большем сотрудничестве для того, чтобы останавливать агрессии, ломающие продовольственный рынок. Чтобы останавливать любое государство, которое блокирует море и уничтожает цепочки снабжения продовольствием. Чтобы привлечь к ответственности любого тирана, пытающегося сделать голод инструментом своей политики, – сказал Владимир Зеленский.

Президент заявил, что до полномасштабного вторжения России Украина ежемесячно отправляла на экспорт 6,5 млн тонн продовольствия. Из-за российской агрессии и действий России по блокированию украинского экспорта продовольствия поставки сократились вдвое.

— Если счесть это не в тоннах, а в жизни, то это минимум 200 млн человек в разных странах на трех континентах – в Африке, Азии и Европе, для которых ухудшился доступ к продовольствию, - сказал он.

Зеленский призвал страны присоединяться к инициативе «Зерно из Украины» и инициативе по созданию продовольственных хабов в странах Африки, а также реализации украинской формулы мира.