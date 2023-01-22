За прошедшие сутки, 21 января, российско-оккупационные войска нанесли один ракетный и 27 авиационных ударов. Также было совершено 55 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Об этом сообщил Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины.

Оккупанты вели безуспешные наступления на Авдеевском и Лиманском направлениях. Продолжают попытки наступления на Бахмутском направлении, увеличивают интенсивность применения авиации. В других направлениях — обороняются.

Угроза нанесения ударов с использованием ракет наземного и воздушного базирования и дронов-камикадзе остается по всей Украине.

За минувшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки россиян в районах населенных пунктов Новоселовской Луганской области и Терны, Серебрянское лесничество, Верхнекаменское, Белогоровка, Красная Гора, Бахмут, Первомайское, Марьинка и Победа в Донецкой области.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях наступательных группировок противника не обнаружено.

От вражеского минометного и артиллерийского огня пострадали районы населенных пунктов Бруски Черниговской области, Сопич - Сумской, а также Ветеринарное, Стрелка, Пильное, Старица, Волчанск, Новомлынск, Двуречная и Купянск Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелов подверглись Синьковка, Петропавловка, Табаевка и Крахмальное Харьковской области и Новоселовское и Стельмаховка в Луганской области.

В Лиманском направлении враг обстрелял Макеевку, Площадку, Червонопоповку, Кузьмино и Серебрянское лесничество Луганской области.

На Бахмутском направлении огневого поражения понесли позиции украинских войск в районах более 15 населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Выемка, Спорное, Белогоровка, Соледарь, Бахмут, Клещиевка, Нью-Йорк, Дружба и Железное Донецкой области.

На Авдеевском направлении под вражеский огонь попали Авдеевка, Водяное, Первомайское, Невельское, Георгиевка, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

В Новопавловском направлении россияне обстреляли Богоявленко и Никольское Донецкой области. На Херсонском направлении оккупанты снова обстреляли из всего спектра артиллерии Белозерку, Днепровское, Янтарное, Берегово и Херсон.

В Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали районы более 15 населенных пунктов. В частности, это Времовка, Малиновка, Гуляйполе, Волшебное, Малая Токмачка, Орехов, Новоданиловка, Каменское, Зеленая Роща и Новоселка на Запорожье.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 14 ударов по районам сосредоточения оккупантов и 3 по позициям зенитно-ракетных комплексов противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины поразили 2 района сосредоточения оккупантов.

Напомним, враг испытывает угрозу с Очаковского направления, поэтому оккупанты постоянно держат в тонусе ВСУ, не дают возможности скоординировать какие-либо подразделения , которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы.