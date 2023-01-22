Во время обыска в доме президента США Джо Байдена в Уилмингтоне, штат Делавер, Министерство юстиции обнаружило еще шесть документов с грифом секретности.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление адвоката президента Боба Бауэра.

По его словам, некоторые секретные документы и сопутствующие материалы касаются периода, когда Джо Байден представлял Делавер в Сенате с 1973 по 2009 год. Другие документы — времен его работы вице-президентом в администрации Обамы с 2009 по 2017 год. Из дома также изъяли несколько заметок, сделанных Байденом в должности вице-президента.

Обыск длился более 12 часов. Байден сам предложил провести обыск всего своего дома, но во время процедуры ни его, ни первой леди Джилл Байден там не было.

Напомним, президент США Джо Байден прокомментировал информацию об обнаруженных в личном офисе секретных документах. Он удивлен такой находкой.