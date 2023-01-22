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По состоянию на 22 января в войне против Украины россия потеряла убитыми около 120 760 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, враг испытывает угрозу с Очаковского направления, поэтому оккупанты постоянно держат в тонусе ВСУ, не дают возможности скоординировать какие-либо подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы.
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По состоянию на 22 января в войне против Украины россия потеряла убитыми около 120 760 своих военных.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Потери врага в технике таковы:
Напомним, враг испытывает угрозу с Очаковского направления, поэтому оккупанты постоянно держат в тонусе ВСУ, не дают возможности скоординировать какие-либо подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы.