По состоянию на 22 января в войне против Украины россия потеряла убитыми около 120 760 своих военных.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Потери врага в технике таковы:

3 145 танков;

6268 боевых бронированных машин;

2144 артиллерийские системы;

445 реактивных систем залпового огня;

220 средств противовоздушной обороны;

287 самолетов;

277 вертолетов;

4 932 единицы автомобильной техники и автоцистерн;

17 кораблей/катеров;

1892 дроны оперативно-тактического уровня;

193 единицы специальной техники;

749 крылатых ракет.

Напомним, враг испытывает угрозу с Очаковского направления, поэтому оккупанты постоянно держат в тонусе ВСУ, не дают возможности скоординировать какие-либо подразделения, которые можно было бы использовать в ходе масштабного наступления в сторону Кинбурнской косы.