Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что российский президент Владимир Путин сейчас ищет уязвимые участки украинского фронта.

Об этом он сообщил в колонке для «Украинской правды».

— В войне с Украиной Путин мечтает о «котлах», окружении, параде победы и звания генералиссимуса всех времен и… о собственном ГУЛАГе.

Для этого в его системе координат нужен «украинский Сталинград». В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцево-2.

Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта, – сказал он.