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Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что российский президент Владимир Путин сейчас ищет уязвимые участки украинского фронта.
Об этом он сообщил в колонке для «Украинской правды».
— В войне с Украиной Путин мечтает о «котлах», окружении, параде победы и звания генералиссимуса всех времен и… о собственном ГУЛАГе.
Для этого в его системе координат нужен «украинский Сталинград». В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцево-2.
Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта, – сказал он.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.
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Секретарь СНБО Алексей Данилов уверен, что российский президент Владимир Путин сейчас ищет уязвимые участки украинского фронта.
Об этом он сообщил в колонке для «Украинской правды».
— В войне с Украиной Путин мечтает о «котлах», окружении, параде победы и звания генералиссимуса всех времен и… о собственном ГУЛАГе.
Для этого в его системе координат нужен «украинский Сталинград». В крайнем случае он желает повторения в максимально масштабируемом виде варианта Дебальцево-2.
Поэтому новоиспеченные Жуковы в лице Герасимова концентрируют ресурсы, подтягивают резервы, восстанавливают боеспособность и ищут наиболее уязвимые участки украинского фронта, – сказал он.
Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов прогнозирует в 2023 году переход Украины к наступательному этапу в развязанной Россией войне.