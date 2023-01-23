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В 2022 году в государствах Европейского Союза почти наполовину возросло количество ходатайств о предоставлении убежища.
В прошлом году в 27 странах ЕС зарегистрировали 923 991 ходатайство об убежище, что на 46,5% больше, чем в 2021 году, пишет DW со ссылкой на конфиденциальный документ Европейской комиссии, посвященный положению дел с миграцией и беженцами.
В прошлом году наибольшее с 2016 года количество просьб о предоставлении статуса беженца – 226 467 – получила Германия. Она с огромным отрывом лидирует среди стран Евросоюза.
На втором месте – Франция (154 597), за которой следуют Испания (116 952) и Австрия (108 490). Последние три места занимают Латвия (622), Словакия (544) и Венгрия (46).
Каждый третий искатель убежища в Германии – гражданин Сирии, далее следуют беженцы из Афганистана (17%), Турции (10%) и Ирака (6,7%).
Беженцы от войны в этой статистике не учитываются, поскольку они автоматически получают право на временное проживание и социальные льготы в ЕС.
Напомним, посол Ирландии в Украине Тереза Хили предупредила, что ее страна, принявшая сейчас более 55 тысяч украинских беженцев, больше нет мест для размещения новых переселенцев.
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В 2022 году в государствах Европейского Союза почти наполовину возросло количество ходатайств о предоставлении убежища.
В прошлом году в 27 странах ЕС зарегистрировали 923 991 ходатайство об убежище, что на 46,5% больше, чем в 2021 году, пишет DW со ссылкой на конфиденциальный документ Европейской комиссии, посвященный положению дел с миграцией и беженцами.
В прошлом году наибольшее с 2016 года количество просьб о предоставлении статуса беженца – 226 467 – получила Германия. Она с огромным отрывом лидирует среди стран Евросоюза.
На втором месте – Франция (154 597), за которой следуют Испания (116 952) и Австрия (108 490). Последние три места занимают Латвия (622), Словакия (544) и Венгрия (46).
Каждый третий искатель убежища в Германии – гражданин Сирии, далее следуют беженцы из Афганистана (17%), Турции (10%) и Ирака (6,7%).
Беженцы от войны в этой статистике не учитываются, поскольку они автоматически получают право на временное проживание и социальные льготы в ЕС.
Напомним, посол Ирландии в Украине Тереза Хили предупредила, что ее страна, принявшая сейчас более 55 тысяч украинских беженцев, больше нет мест для размещения новых переселенцев.