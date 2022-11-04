Посол Ирландии в Украине Тереза Хили предупредила, что ее страна, принявшая сейчас более 55 тысяч украинских беженцев, больше не имеет мест для размещения новых переселенцев.

Об этом дипломат написала в статье для Европейской правды.

Она отметила, что Ирландия выполняет обязательство помочь украинцам, перемещенным из-за этой ужасной войны. Хили также напомнила, что, кроме поддержки, предоставленной через каналы ЕС, Ирландия предоставила 20 миллионов евро гуманитарной помощи Украине и соседним странам и временно отменила требования по получению украинцами визы для поездки в Ирландию.

— Ирландия никогда не видела такого количества людей, одновременно прибывавших за столь короткий промежуток времени. Сейчас мы принимаем более 55 тысяч украинцев – более 1% нашего населения. Правительство, государственные и общественные служащие, а также волонтеры по всей стране настойчиво работают, чтобы справиться с этим гуманитарным кризисом, оказывая необходимую поддержку ищущим убежища и другим услугам. Но я хочу рассказать и подчеркнуть, что теперь у государства осталось ограниченное количество свободного социального жилья, констатировала посол.

Тереза Хили отметила, что в последние дни случались случаи, когда ирландцы не могли временно разместить новоприбывших украинцев, равно как и соискателей международной защиты из других стран, в надлежащих условиях.

— Мы пытаемся справиться с этой проблемой, для нас это крайне важно. Но мы также просим украинский народ с пониманием отнестись к ситуации и предостерегаем всех, кто планирует сейчас поехать в Ирландию, помнить, что мы, несмотря на наши усилия и искренние пожелания, можем оказаться не в состоянии обеспечить наличие государственного жилья по прибытию, — предупредила она.

В заключение Тереза Хили, как первый постоянный посол Ирландии в Украине, отметила отличное сотрудничество с украинскими чиновниками и гражданским обществом и выразила веру в светлое будущее Украины.

Ранее Ирландия приостановила безвизовый режим для беженцев из большей части Европы, чтобы освободить место для украинцев.