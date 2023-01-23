Российские оккупанты вывезли все оборудование из Центральной больницы города Скадовск Херсонской области.

Как сообщает Центр национального сопротивления, оборудование больницы вывезено четырьмя военными грузовиками россиян.

На фоне перехода гражданских больниц на оккупированных территориях в военные госпитали гуманитарный кризис среди гражданского населения продолжит обостряться.

Россияне делают все, чтобы максимально побуждать людей к эвакуации на территорию РФ.

По данным Сил специальных операций, «эвакуация», а фактически депортация, происходит в регионы РФ, которые за последние десятилетия активно заселяют народы Кавказа.

Украинские защитники призывают людей выезжать на территорию, подконтрольную украинскому правительству.

Напомним, российские захватчики разворовали культурный фонд Херсонской области. В оккупированный Симферополь они вывезли ориентировочно 15 тысяч картин четырьмя грузовыми машинами.