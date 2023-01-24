Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Европейского Союза на территории Французской Республики зарегистрированы случаи заболевания птицы болезнью Ньюкасла.

Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.

Распоряжением Главного государственного ветеринарного инспектора Украины запрещен ввоз в Украину из Французской Республики инкубационных яиц, птиц, продуктов из нее (за исключением продуктов, прошедших обработку в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины).

Также сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заключило Меморандум с Ассоциацией Союз птицеводов Украины, которым обязало предпринимателей увеличить объемы производства яиц для стабилизации цен.