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Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Европейского Союза на территории Французской Республики зарегистрированы случаи заболевания птицы болезнью Ньюкасла.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.
Распоряжением Главного государственного ветеринарного инспектора Украины запрещен ввоз в Украину из Французской Республики инкубационных яиц, птиц, продуктов из нее (за исключением продуктов, прошедших обработку в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины).
Также сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заключило Меморандум с Ассоциацией Союз птицеводов Украины, которым обязало предпринимателей увеличить объемы производства яиц для стабилизации цен.
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Согласно официальной информации Всемирной организации здравоохранения животных (WOAH) и Европейского Союза на территории Французской Республики зарегистрированы случаи заболевания птицы болезнью Ньюкасла.
Об этом сообщили в Главном управлении Госпродпотребслужбы.
Распоряжением Главного государственного ветеринарного инспектора Украины запрещен ввоз в Украину из Французской Республики инкубационных яиц, птиц, продуктов из нее (за исключением продуктов, прошедших обработку в соответствии с приказом Министерства аграрной политики и продовольствия Украины).
Также сообщалось, что Министерство аграрной политики и продовольствия Украины заключило Меморандум с Ассоциацией Союз птицеводов Украины, которым обязало предпринимателей увеличить объемы производства яиц для стабилизации цен.