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Назначенную недавно новым руководителем группировки российских сил в Украине Валерия Герасимова в контексте его первых шагов внутри армии РФ считают «оторванным от реальности» и сосредотачивающимся не на сущности дела, заявили в британской разведке.
О таких настроениях российских сил говорится в сообщении разведки, опубликованном Министерством обороны Великобритании.
— Российские силы продолжают сталкиваться с оперативным тупиком и тяжелыми потерями. То, что Герасимов уделяет приоритетное внимание в основном незначительным нормативным актам, вероятно, подтверждает опасения многих его скептиков в России. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу его все чаще считают оторванным от реальности и сосредоточенным на подаче, а не на самом деле, – говорится в сообщении.
В этой связи в британской разведке обращают внимание на попытки Герасимова улучшить дисциплину в войсках из-за запрета неформальной формы, поездки на гражданских авто, использования мобильных телефонов, нестандартных стрижек, бритья солдат и т.д.
Напомним, британская разведка утверждает, что частная военная компания «Вагнер» располагает до 50 тысячами боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.
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Назначенную недавно новым руководителем группировки российских сил в Украине Валерия Герасимова в контексте его первых шагов внутри армии РФ считают «оторванным от реальности» и сосредотачивающимся не на сущности дела, заявили в британской разведке.
О таких настроениях российских сил говорится в сообщении разведки, опубликованном Министерством обороны Великобритании.
— Российские силы продолжают сталкиваться с оперативным тупиком и тяжелыми потерями. То, что Герасимов уделяет приоритетное внимание в основном незначительным нормативным актам, вероятно, подтверждает опасения многих его скептиков в России. Вместе с министром обороны Сергеем Шойгу его все чаще считают оторванным от реальности и сосредоточенным на подаче, а не на самом деле, – говорится в сообщении.
В этой связи в британской разведке обращают внимание на попытки Герасимова улучшить дисциплину в войсках из-за запрета неформальной формы, поездки на гражданских авто, использования мобильных телефонов, нестандартных стрижек, бритья солдат и т.д.
Напомним, британская разведка утверждает, что частная военная компания «Вагнер» располагает до 50 тысячами боевиков, задействованных в войне в Украине, и таким образом она стала ключевым компонентом военной кампании РФ.