|Швидкість вітру:
|3.2 м/с
|Схід сонця:
|07:27
|Захід сонця:
|16:39
|Температура завтра:
|+2 C°
|Швидкість вітру:
|2.5 м/с
|Схід сонця:
|07:45
|Захід сонця
|16:33
|Температура завтра:
|0 C°
Суд наложил арест на два самолета АН 148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Их стоимость составляет 10 млн. евро.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
В соответствии с решением СНБО к обществу применили персональные специальные экономические и другие санкции.
По данным следствия, в 2021 году подсанкционное общество, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, использовавшим их в своей хозяйственной деятельности.
Однако после полномасштабного вторжения России в Украину договоры аренды были разорваны, а самолеты должны были быть вывезены из нашей страны и доставлены в РФ.
При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора досудебное расследование по уголовному производству по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности продолжается, им занимается СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Как сообщалось ранее, суд арестовал активы российской фирмы, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов. Изъятое горючее передали на нужды украинских военных.
Напомним, что власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха, владельца компании «Акрона» Вячеслава Кантора.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Суд наложил арест на два самолета АН 148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Их стоимость составляет 10 млн. евро.
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
В соответствии с решением СНБО к обществу применили персональные специальные экономические и другие санкции.
По данным следствия, в 2021 году подсанкционное общество, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, использовавшим их в своей хозяйственной деятельности.
Однако после полномасштабного вторжения России в Украину договоры аренды были разорваны, а самолеты должны были быть вывезены из нашей страны и доставлены в РФ.
При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора досудебное расследование по уголовному производству по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности продолжается, им занимается СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).
Как сообщалось ранее, суд арестовал активы российской фирмы, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов. Изъятое горючее передали на нужды украинских военных.
Напомним, что власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха, владельца компании «Акрона» Вячеслава Кантора.