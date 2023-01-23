Суд наложил арест на два самолета АН 148, принадлежащих российскому акционерному обществу. Их стоимость составляет 10 млн. евро.

Об этом сообщает Офис генпрокурора .

В соответствии с решением СНБО к обществу применили персональные специальные экономические и другие санкции.

По данным следствия, в 2021 году подсанкционное общество, используя кипрскую оффшорную компанию для обхода санкций, заключило договор аренды этих самолетов с украинским обществом, использовавшим их в своей хозяйственной деятельности.

Однако после полномасштабного вторжения России в Украину договоры аренды были разорваны, а самолеты должны были быть вывезены из нашей страны и доставлены в РФ.

При процессуальном руководстве Офиса генпрокурора досудебное расследование по уголовному производству по фактам пособничества государству-агрессору и коллаборационной деятельности продолжается, им занимается СБУ (ч. 1 ст. 111-2, ч. 4 ст. 111-1 УК Украины).

Как сообщалось ранее, суд арестовал активы российской фирмы, которая занималась продажей горюче-смазочных материалов. Изъятое горючее передали на нужды украинских военных.

Напомним, что власти Италии наложили административный арест на 11 вилл российского олигарха, владельца компании «Акрона» Вячеслава Кантора.