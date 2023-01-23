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Эстония высылает посла России из страны в ответ на аналогичные действия Кремля в понедельник, 23 января.
Об этом сообщается в Twitter МИД Эстонии.
«Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол поедет тогда же, когда и эстонский посол из России», - говорится в сообщении.
Ранее Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.
Напомним, Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы, чтобы побудить другие страны помогать вооружениям.
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Эстония высылает посла России из страны в ответ на аналогичные действия Кремля в понедельник, 23 января.
Об этом сообщается в Twitter МИД Эстонии.
«Мы придерживаемся принципа паритета в отношениях с Россией, что означает, что российский посол поедет тогда же, когда и эстонский посол из России», - говорится в сообщении.
Ранее Россия решила снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией. Обе страны будут представлены в столицах временным поверенным по делам вместо послов.
Напомним, Эстония в рамках нового крупнейшего пакета помощи Украине решила передать все свои 155-мм гаубицы, чтобы побудить другие страны помогать вооружениям.