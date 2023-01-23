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Глава МИД Латвии Эргар Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии.
Об этом он написал в Twitter.
«В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России ответных действий», - заявил министр.
Россия приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, в связи с чем послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдри приказано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.
В ответ Эстония высылает посла России из страны.
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Глава МИД Латвии Эргар Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии.
Об этом он написал в Twitter.
«В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России ответных действий», - заявил министр.
Россия приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, в связи с чем послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдри приказано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.
В ответ Эстония высылает посла России из страны.