Глава МИД Латвии Эргар Ринкевичс объявил о понижении дипотношений с РФ после решения Москвы выслать посла Эстонии.

Об этом он написал в Twitter.

«В связи с продолжающейся грубой российской агрессией против Украины и в знак солидарности с Эстонией, Латвия снижает уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля, требуя от России ответных действий», - заявил министр.

Россия приняла решение снизить уровень дипломатических отношений с Эстонией до временного поверенного в делах, в связи с чем послу Эстонии в РФ Маргусу Лайдри приказано покинуть Россию до 7 февраля 2023 года.

В ответ Эстония высылает посла России из страны.