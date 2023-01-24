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Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко после того, как стало известно о его отдыхе в Испании во время войны.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса Генпрокурора.
«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», - говорится в сообщении.
Ранее "Украинская правда" сообщила, что Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на Mercedes львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны решил, что во время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.
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Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко после того, как стало известно о его отдыхе в Испании во время войны.
Об этом сообщает пресс- служба Офиса Генпрокурора.
«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», - говорится в сообщении.
Ранее "Украинская правда" сообщила, что Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на Mercedes львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского.
Напомним, Совет национальной безопасности и обороны решил, что во время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.