Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об освобождении от должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко после того, как стало известно о его отдыхе в Испании во время войны.

Об этом сообщает пресс- служба Офиса Генпрокурора.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», - говорится в сообщении.

Ранее "Украинская правда" сообщила, что Алексей Симоненко ездил в отпуск в Испанию на Mercedes львовского предпринимателя и депутата Григория Козловского, а сопровождал Симоненко - охранник Козловского.

Напомним, Совет национальной безопасности и обороны решил, что во время военного положения госслужащие могут выезжать за пределы Украины исключительно в служебные командировки.