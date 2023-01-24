Об этом он сказал во вторник, 24 января, своим пропагандистским ресурсам, обвиняя Киев в якобы подготовке «боевиков» для свержения его режима.

По словам Лукашенко, к этому якобы причастны также Польша и Литва, создающие ему «проблемы» и по периметру границы.

— С одной стороны, просят нас, чтобы мы ни в коем случае не воевали с Украиной, чтобы наши войска туда не двигались. Пакт о ненападении предлагают заключить. А с другой стороны, готовят эту гремучую смесь и вооружают их, – заявил узурпатор.

Украинская сторона заявления Лукашенко о «пакте» пока не комментировала.

Напомним, Лукашенко признал участие Белоруссии в российской агрессии против Украины.

Он также обвинял Украину в «подготовке нападения на Белоруссию».