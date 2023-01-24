Первые боевые машины пехоты M2 Bradley, о передаче которых США объявили недавно, должны прибыть в Украину в «относительно близком будущем».

Об этом рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона, передает «Голос Америки».

Он уточнил, что речь идет о ближайших неделях.

По словам чиновника, в последнем объявленном пакете вооружений США сосредоточились на предоставлении Украине возможностей, которые можно будет немедленно использовать, чтобы изменить расстановку сил на поле боя.

В двух последних пакетах военной помощи США объявили о предоставлении Киеву 109 БМП Bradley, что вместе с бронемашинами Stryker позволит Украине создать две бригады бронетанковой техники. Украинские военные проходят тренировки на Bradley в Германии.

Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривается возможность предоставления Украине боевых машин Bradley для помощи украинцам в борьбе с российским вторжением.