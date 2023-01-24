|Скорость ветра:
|2.8 м/с
|Восход солнца:
|07:26
|Заход солнца:
|16:41
|Температура завтра:
|+1 C°
|Скорость ветра:
|0 м/с
|Восход солнца:
|07:44
|Заход солнца
|16:35
|Температура завтра:
|-1 C°
Первые боевые машины пехоты M2 Bradley, о передаче которых США объявили недавно, должны прибыть в Украину в «относительно близком будущем».
Об этом рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона, передает «Голос Америки».
Он уточнил, что речь идет о ближайших неделях.
По словам чиновника, в последнем объявленном пакете вооружений США сосредоточились на предоставлении Украине возможностей, которые можно будет немедленно использовать, чтобы изменить расстановку сил на поле боя.
В двух последних пакетах военной помощи США объявили о предоставлении Киеву 109 БМП Bradley, что вместе с бронемашинами Stryker позволит Украине создать две бригады бронетанковой техники. Украинские военные проходят тренировки на Bradley в Германии.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривается возможность предоставления Украине боевых машин Bradley для помощи украинцам в борьбе с российским вторжением.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Первые боевые машины пехоты M2 Bradley, о передаче которых США объявили недавно, должны прибыть в Украину в «относительно близком будущем».
Об этом рассказал высокопоставленный чиновник Пентагона, передает «Голос Америки».
Он уточнил, что речь идет о ближайших неделях.
По словам чиновника, в последнем объявленном пакете вооружений США сосредоточились на предоставлении Украине возможностей, которые можно будет немедленно использовать, чтобы изменить расстановку сил на поле боя.
В двух последних пакетах военной помощи США объявили о предоставлении Киеву 109 БМП Bradley, что вместе с бронемашинами Stryker позволит Украине создать две бригады бронетанковой техники. Украинские военные проходят тренировки на Bradley в Германии.
Ранее президент США Джо Байден подтвердил, что рассматривается возможность предоставления Украине боевых машин Bradley для помощи украинцам в борьбе с российским вторжением.