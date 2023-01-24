Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Польша будет просить у ЕС компенсацию стоимости танков Leopard 2, которые она хочет отправить Украине.

Об этом сообщает Reuters.

— Мы подадим заявку на возмещение Европейскому Союзу, это будет еще один тест доброй воли», — сказал Матеуш Моравецкий.

Матеуш Моравецкий подверг критике Германию за ее отношение к Украине.

— Немцы затягивают, уворачиваются, действуют непонятно как. Мы очень четко видим, что они не хотят помогать Украине, которая больше защищается, — сказал премьер-министр.

Напомним, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после переговоров с новым главой Минобороны Германии Борисом Писториусом заявил, что разрешение Берлина на поставку танков Leopard Украине «скоро будет».