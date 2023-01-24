Главнокомандующий Вооруженными силами генерал Валерий Залужный получил в наследство из США 1 миллион долларов, после чего передал все эти деньги на нужды украинской армии.

Об этом со ссылкой на The New York Times сообщает Украинская Правда.

По информации издания, Залужный получил унаследование от американца украинского происхождения Григория Степанца. Об этом сообщила семья Степанцев.

В январе генерал пожертвовал всю полученную сумму на вооруженные силы Украины. Это подтверждает пресс-служба ВСУ.

УП направило запрос в ВСУ с просьбой прокомментировать эту информацию.