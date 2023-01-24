|Скорость ветра:
|3.1 м/с
|Восход солнца:
|07:25
|Заход солнца:
|16:42
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.6 м/с
|Восход солнца:
|07:42
|Заход солнца
|16:36
|Температура завтра:
|C°
Возглавлявший Киевскую ОВА Алексея Кулебу президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента.
Об этом говорится в указе президента.
Другим указом Зеленский уволил Кулебу с должности главы Киевской ОВА. Ранее должность заместителя руководителя ОП занимал Кирилл Тимошенко, однако утром 24 января он подтвердил, что написал заявление об увольнении. В заявлении отметил, что увольняется по собственному желанию.
Что известно о Кулебе?
Алексей Кулеба был руководителем Киевщины дважды: с 8 февраля по 15 марта 2022 года; с 21 мая 2022 по 24 января 2023 года.
С августа 2017 года он занимался предпринимательской деятельностью, а в феврале 2018 стал гендиректор ООО «Asper Эстейт» в Киеве.
С ноября 2019 занимал должность директора Департамента городского благоустройства Киевского городского совета. В январе 2021 стал первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий и оставался им до февраля 2022 года.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Возглавлявший Киевскую ОВА Алексея Кулебу президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента.
Об этом говорится в указе президента.
Другим указом Зеленский уволил Кулебу с должности главы Киевской ОВА. Ранее должность заместителя руководителя ОП занимал Кирилл Тимошенко, однако утром 24 января он подтвердил, что написал заявление об увольнении. В заявлении отметил, что увольняется по собственному желанию.
Что известно о Кулебе?
Алексей Кулеба был руководителем Киевщины дважды: с 8 февраля по 15 марта 2022 года; с 21 мая 2022 по 24 января 2023 года.
С августа 2017 года он занимался предпринимательской деятельностью, а в феврале 2018 стал гендиректор ООО «Asper Эстейт» в Киеве.
С ноября 2019 занимал должность директора Департамента городского благоустройства Киевского городского совета. В январе 2021 стал первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий и оставался им до февраля 2022 года.