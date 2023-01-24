Алексей Кулеба во время интервью с hromadske, фото Александр Хоменко / hromadske

Возглавлявший Киевскую ОВА Алексея Кулебу президент Владимир Зеленский назначил заместителем руководителя Офиса президента.

Об этом говорится в указе президента.

Другим указом Зеленский уволил Кулебу с должности главы Киевской ОВА. Ранее должность заместителя руководителя ОП занимал Кирилл Тимошенко, однако утром 24 января он подтвердил, что написал заявление об увольнении. В заявлении отметил, что увольняется по собственному желанию.

Что известно о Кулебе?

Алексей Кулеба был руководителем Киевщины дважды: с 8 февраля по 15 марта 2022 года; с 21 мая 2022 по 24 января 2023 года.

С августа 2017 года он занимался предпринимательской деятельностью, а в феврале 2018 стал гендиректор ООО «Asper Эстейт» в Киеве.

С ноября 2019 занимал должность директора Департамента городского благоустройства Киевского городского совета. В январе 2021 стал первым заместителем председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий и оставался им до февраля 2022 года.