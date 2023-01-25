Кабинетом Министров Украины 30 декабря 2022 принято положение, которое может привести к потере репутации украинского мореплавания и моряков. Речь идет о постановлении №1499, содержащем Положение о звании лиц командного состава морских судов и порядке их присвоения.

В профильном учебном заведении обратили внимание на то, что этим Положением Кабмин фактически разрушает репутацию целой отрасли. Это, в свою очередь, может привести к потере конкурентоспособности украинских моряков на международном рынке труда, пишет Южный Онлайн.

Первое, на что обратили внимание специалисты, это вопрос присвоения звания. Вопреки Международным Конвенциям Кабинет Министров Украины предусмотрел возможность вахтовых помощников и механиков без присвоения звания старшего помощника и механика. То есть, в Украине люди без практического опыта работы на соответствующих должностях смогут сразу же получать возможность претендовать на руководящие должности. В этом случае невозможно говорить о том, что иностранные компании будут признавать такие звания, присвоенные в Украине, о безопасности мореходства и говорить нечего.

На этом авторе Положения не остановились. С 2021 года в Украине в тестовом режиме морякам предоставили возможность сдавать электронный экзамен. Проводился он на базе норвежской платформы. Это позволяло гарантировать независимость экзаменационной платформы, ведь компания получала коммерческую выгоду по использованию своей платформы в Украине. В постановлении №1499 речь идет о возвращении к устному экзамену. То есть будет создана комиссия, которая будет подтверждать квалификацию «капитанов» и «старших механиков», не имеющих необходимого опыта работы. К сожалению, очень трудно говорить о беспристрастности такой комиссии, трудно оценить добродетель членов комиссии, а потому это также ставит под угрозу репутацию украинских моряков.

Специалисты также обратили особое внимание на то, что Положением разрешено подтверждать стаж работы моряка с помощью обычных бумажных документов без печати, только с подписью капитана. Эксперты говорят, что верифицировать подпись практически невозможно. Никто не будет тратить время на поиски капитана из другой страны, чтобы он протокольно подтвердил свою подпись, или проводить соответствующие экспертизы. Таким образом, своим постановлением Кабинет Министров Украины фактически создал возможность для мошенников подрабатывать документы и зарабатывать на этом средства.

— В результате мы получим недоверие со стороны судовладельцев к украинским морякам. Те инструменты экзаменации и проверки квалификации моряков, прописанные сегодня в Положении, негативно повлияют на престижи украинской морской подготовки и, как следствие, на конкурентоспособности украинских моряков, — говорят эксперты.

Документ предусматривает фактически отказ от цифровых баз, позволяющих идентифицировать лиц, вносящих информацию, проводить независимую оценку знаний и навыков моряков. В то же время речь идет о том, что руководящий состав морской команды должен проходить специальные подготовительные курсы только один раз за карьеру. Таким образом, говорить о современном мореходстве в Украине будет невозможно.