Испания присоединится к поставкам танков Leopard Киеву, когда Германия после месяцев сопротивления их доставке согласится поставить украинской армии этот мощный боевой танк немецкого производства.

Правительство Испании обусловило участие в операции по предоставлению Украине системы, способной противодействовать огневой мощи современных российских танков, предварительному наличию соглашения на европейском уровне, пишет El País.

— Мы будем сохранять единство и будем координировать действия с остальными союзниками и, прежде всего, с Европой, – заявил недавно президент Педро Санчес, комментируя возможную поставку Leopard в Украину.

Ожидается, что вскоре испанские власти могут обнародовать по этому поводу официальное заявление.

Как известно, испанская армия имеет 347 танков Leopard разных модификаций.

Напомним, недавно канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что Германия согласна поставлять танки Leopard Украине и разрешает другим государствам реэкспорт.

Долгожданные современные танки, о предоставлении которых Украина просит длительное время, 17 января согласилась предоставить Польшу. Президент Анджей Дуда во время визита во Львов объявил, что его страна в рамках международной коалиции готова предоставить украинцам Leopard 2 немецкого производства, имеющих на вооружении. Для реэкспорта танков требуется согласие ФРГ, и ожидалось, что о нем объявят накануне или на прошедшей 20 января встрече в рамках «Рамштайн». Однако решение тогда так и не приняли.