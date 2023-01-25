Германия не получала никаких запросов, за исключением Польши, по поводу реэкспорта боевых танков Leopard в Украину.
Об этом сообщает Guardian.
Представитель немецкого правительства считает, что страны-партнеры, вероятно, объявят о своих планах в «ближайшие часы и дни».
Напомним, вчера в Минобороны Польши сообщили, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.
Сегодня Германия согласилась передать Украине танки и предоставила партнерам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.
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Германия не получала никаких запросов, за исключением Польши, по поводу реэкспорта боевых танков Leopard в Украину.
Об этом сообщает Guardian.
Представитель немецкого правительства считает, что страны-партнеры, вероятно, объявят о своих планах в «ближайшие часы и дни».
Напомним, вчера в Минобороны Польши сообщили, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.
Сегодня Германия согласилась передать Украине танки и предоставила партнерам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.