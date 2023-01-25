Германия не получала никаких запросов, за исключением Польши, по поводу реэкспорта боевых танков Leopard в Украину.

Об этом сообщает Guardian .

Представитель немецкого правительства считает, что страны-партнеры, вероятно, объявят о своих планах в «ближайшие часы и дни».

Напомним, вчера в Минобороны Польши сообщили, что Варшава официально запросила у Германии разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине.

Сегодня Германия согласилась передать Украине танки и предоставила партнерам необходимое разрешение на поставку собственных Leopard Украине.