Российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.

Об этом сообщает в Telegram Десантно-штурмовые войска ВСУ.

— Недавно несколько десятков оккупантов пытались отразить боевые позиции 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины, – говорится в сообщении.

Отмечено, что укрепления удерживали лишь несколько воинов, поэтому они прибегли к военным уловкам. В частности, отойдя на определенное расстояние на противника была приведена украинская артиллерия.

После успешного огневого поражения, огнем по вооружению боевых бронированных машин и стрелкового оружия было окончательно уничтожено штурмовое подразделение российских оккупантов.

В бою егеря-десантники успешно уничтожили около двух десятков захватчиков.