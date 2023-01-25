Российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.
Об этом сообщает в Telegram Десантно-штурмовые войска ВСУ.
— Недавно несколько десятков оккупантов пытались отразить боевые позиции 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины, – говорится в сообщении.
Отмечено, что укрепления удерживали лишь несколько воинов, поэтому они прибегли к военным уловкам. В частности, отойдя на определенное расстояние на противника была приведена украинская артиллерия.
После успешного огневого поражения, огнем по вооружению боевых бронированных машин и стрелкового оружия было окончательно уничтожено штурмовое подразделение российских оккупантов.
В бою егеря-десантники успешно уничтожили около двух десятков захватчиков.
Напомним, что украинские пограничники разбили оккупантов под Соледаром Донецкой области.
|
Україна на шляху до перемоги і у наступному році!Станіслав Мартиросов
|
Підсумки медійного року на МиколаївщиніКатерина Середа
Российские оккупанты пытались штурмом атаковать передовые позиции украинских защитников в районе Бахмута. Однако наши бойцы смогли отразить вражескую атаку и нанесли противнику значительные потери.
Об этом сообщает в Telegram Десантно-штурмовые войска ВСУ.
— Недавно несколько десятков оккупантов пытались отразить боевые позиции 71-й отдельной егерской бригады ДШВ ВС Украины, – говорится в сообщении.
Отмечено, что укрепления удерживали лишь несколько воинов, поэтому они прибегли к военным уловкам. В частности, отойдя на определенное расстояние на противника была приведена украинская артиллерия.
После успешного огневого поражения, огнем по вооружению боевых бронированных машин и стрелкового оружия было окончательно уничтожено штурмовое подразделение российских оккупантов.
В бою егеря-десантники успешно уничтожили около двух десятков захватчиков.
Напомним, что украинские пограничники разбили оккупантов под Соледаром Донецкой области.