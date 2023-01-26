Европейский суд по правам человека признал, что Россия была оккупантом части Донбасса. Таким образом, там определили, что суд вправе рассматривать иск Украины к РФ по поводу войны на Донбассе.

Об этом пишет «Европейская правда», чьи корреспонденты находятся в зале заседаний.

Суд принял решение, имеющее юрисдикцию на рассмотрение жалоб против России по поводу нарушения прав человека на оккупированной с 2014 года части Донбасса, потому что эти территории находились под российским контролем.

— Суд решил, что Россия осуществляла эффективный контроль над всеми районами, захваченными сепаратистами, с 11 мая 2014 года из-за их военного присутствия на востоке Украины и решающего уровня влияния, которое она оказала на этих территориях вследствие военной, политической и экономической поддержки «ДНР » и «ЛНР». Он признал установленным вне разумного сомнения, что российские военные активно присутствовали на Донбассе начиная с апреля 2014 года и что имело место широкомасштабное развертывание российских войск не позднее августа 2014 года, — говорится в решении.

Также суд установил, что Россия оказала значительное влияние на военную стратегию сепаратистов, оказывала им оружие и оборудование, а также на их запрос проводила артиллерийские обстрелы. Кроме этого, Россия оказывала ЛНР и ДНР политическую и финансовую поддержку.

Россияне во время рассмотрения дела отрицали подсудность дела и объясняли, что речь идет о территории Украины, которой руководили сепаратисты. В то же время, позиция Украины заключалась в том, что именно Россия осуществляла контроль над этими территориями.

Теперь ЕСПЧ начнет рассмотрение дела по сути по каждой из жалоб и определит, нарушала ли россия права человека на оккупированном Донбассе.

К украинскому иску присоединили иск Нидерландов против России. Нидерланды ранее подали отдельный иск за ущерб Boeing в небе над оккупированным Донбассом, и суд решил объединить его с украинским иском.

Напомним, что российские оккупанты под предлогом «лечения» вывезли в Москву почти 300 детей из Луганщины и Донетчины. Но на самом деле «пациенты» не были в тяжелом состоянии.