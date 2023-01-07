Российские оккупанты под предлогом «лечения» вывезли в Москву почти 300 детей из Луганщины и Донбасса. Но на самом деле «пациенты» не были в тяжелом состоянии.

Об этом сообщает Луганская ОВА.

Выездные бригады российских медиков осенью проводили медосмотры юношей и девушек в оккупированных городах. Кое-где учителя в школах собирали с детей средства за обследование.

По данным ОВА, российские медики заявили о якобы обнаружении «серьезных травм» у части детей и оказании им «первой помощи». После этого их с помощью спецтранспорта или санитарной авиации доставили в московские стационары, где дети продолжили «лечение и реабилитацию».

— До прихода оккупантов дети и родители даже не догадывались о своем тяжелом состоянии, – отметили в ведомстве.

Напомним, по состоянию на июль 2022 года сообщалось, что с начала полномасштабной войны Украине удалось вернуть 46 детей, которых принудительно депортировали в страну-агрессор РФ.