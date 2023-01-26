Администрация президента США Джо Байдена пригласила в Израиль ПВО Hawk, чтобы передать их Украине.

Об этом сообщает Axios со ссылкой на израильских и американских чиновников.

В материале говорится, что десять лет назад израильские военные сняли «Hawk» с вооружения. Высокопоставленный израильский чиновник сообщил, что около десяти батарей Hawk остаются на хранении в Израиле.

Высокопоставленные израильские и американские чиновники заявили, что две недели назад Пентагон связался с министерством обороны Израиля и пригласил систему Hawk для передачи Украине.

Официальный представитель США сказал, что аналогичные запросы были направлены в ряд других стран, в которых система находилась в эксплуатации или сохранялась.

Другой источник издания заявил, что Дрор Шалом, глава отдела политики в Министерстве обороны Израиля, сказал своим американским коллегам, что политика Израиля в этом вопросе не изменилась.

По словам израильского чиновника, Дрор Шалом сказал своему коллеге из Пентагона, что израильские системы Hawk «устарели» и не могут функционировать из-за того, что они долгое время находились на хранении без обслуживания.

Но израильские официальные лица говорят, что ответ Дрора Шалома на запрос Пентагона был неточным. Они подчеркнули, что хотя пусковые установки могут быть полностью неисправны, однако они могут быть отремонтированы и использованы.

Министерство обороны Израиля подтвердило Axios в заявлении, что «позиция израильского истеблишмента безопасности (оказание военной помощи Украине — прим.) не изменилась. Каждый запрос рассматривается индивидуально.

Как сообщалось, Соединенные Штаты Америки передадут Украину свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.